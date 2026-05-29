تکمیل پروژه شمس تبریزی خوی در گرو تأمین اعتبار جدید
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی بااشاره به رشد ۵۴ درصدی پروژه شمس در خوی گفت: با تخصیص اعتبار جدید، میتوان پروژه را با سرعت بالا پیش برد.
مرتضی صفری افزود: پروژه شمس در سال ۹۷ شروع شده و در هفت سال اول اجرای این پروژه در مجموع ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق شده بود که در دو سال گذشته با پیگیری استاندار و نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس و نظر خاص وزیر میراثفرهنگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استان اعتبار تخصیصی به این پروژه افزایش یافت.
وی بیان کرد: در این راستا ۳۰ میلیارد تومان تخصیص در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: در صورت تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این پروژه، طبق در تفاهمنامه سهجانبه امضا شده، میتوان با تعریف دو یا سه شیفت کاری پروژه را با سرعت بالا پیش برد.
صفری تصریح کرد: این پروژه در ۷۰۰۰ مترمربع با ۳۵۰۰ متر زیربنا با طراحی خاص در حال احداث است.