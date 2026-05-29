به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر، همایش بزرگ اقتدار و ولایت؛ خانواده سبک‌های آزاد و کنترلی کاراته استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس هیات کاراته اصفهان گفت: ۱۱۰۰ نفر از کاراته کاهای استان اصفهان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر در این همایش دور هم جمع شده بودند تا برای پیروزی کشورمان هم قسم شوند.

وحید حیدریان افزود: کاراته ورزشی است که روحیه هر شخصی را قوی می کند و اصفهان نیز در کاراته به عنوان قطب شناخته می شود.

وی گفت:تلاش بر این بوده که بتوانیم با جذب جوانان و نوجوان نخبه و پرورش آنها بتوانیم در مسابقات جهانی با نشان آوری نام کشورمان را برجسته تر از گذشته کنیم.