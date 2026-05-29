به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط مرد ۲۶ ساله در ارتفاعات تنگ رغز آبشار وداع در کیلومتر ۲۵جاده قدیم داراب-فسا، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

حیدری افزود: نجاتگران پس از هشت ساعت تلاش و پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد، کمک‌های اولیه را انجام و مصدوم را به نقطه امن انتقال و برای درمان تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.