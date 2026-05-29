به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام عادل پور در خطبههای نماز جمعه این هفته خرمشهر، با اشاره به بیانیه مهم حج رهبر معظم انقلاب، پیام ایشان را فراتر از یک بیانیه مناسکی و بهعنوان «بیانیه راهبردی برای امت اسلامی» توصیف کرد.
امام جمعه خرمشهر با تأکید بر محوریت تحول «برائت از مشرکان» از شعائر موسمی به «فرهنگی دائمی و جاری»، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را رمز هویت و استمرار مسیر مقاومت تا تحقق وعدههای الهی دانست.
وی همچنین با اشاره به توصیههای مکرر رهبر معظم انقلاب به وحدت ملی، اطاعت از فرمان رهبری، اعتماد به ساختار قانونی نظام و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی را از عوامل اصلی حفظ انسجام برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی، اکنون تفرقهافکنی را برای به زانو درآوردن ملت در دستور کار قرار داده است.
خطیب نماز جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سیاستهای اعلامی رهبری در موضوع مذاکرات پرداخت و اظهار داشت: مدیریت کامل تنگه هرمز، پاسداری از سرمایه هستهای و موشکی، دریافت غرامت جنگی و خروج کامل آمریکا از منطقه از خطوط قرمز نظام است.
وی افزود: شروط مندرج در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کاملاً منطبق با سیاستهای اعلامی رهبری بوده و اجماع سیاسی در کشور حاکم است؛ بهگونهای که هیچ تصمیم پنهانی یا ازهمگسیختگی در نظام دیده نمیشود.
امام جمعه خرمشهر با گرامیداشت فرارسیدن عید سعید غدیر خم و نیز سالروز رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب مقام معظم رهبری به رهبری، تصریح کرد: به لطف الهی و تدبیر رهبری، هیچ مسئلهای برخلاف مصالح کشور و نظام رخ نخواهد داد.