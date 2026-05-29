سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، گوشت قربانی نذری اهدایی مردم نیکوکار آذربایجان غربی، پس از ذبح و بسته‌بندی بهداشتی با نظارت دامپزشکان و ناظران شرعی، راهی سفره نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،علی محمد زاده ضمن قدردانی از اعتماد خیرین و حضورشان در این پویش افزود: این پویش با مشارکت جهادی امدادگران و با هدف لبخند بر لبان نیازمندان طی دو روز برگزار شد و فرآیند تحویل، بررسی و ذبح دام‌های نذری در یک ساختار کاملاً نظارتی انجام گرفت.

وی ادامه داد: تیم‌های دامپزشکی و ناظران شرعی بر تمامی مراحل، از معاینه پیش از ذبح تا تأیید نهایی سلامت گوشت، نظارت مستمر داشتند.

سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اضافه کرد: گوشت‌های قربانی بلافاصله پس از ذبح، در محیطی استریل بسته‌بندی و طبق بانک اطلاعاتی مددجویان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط تیم‌های توزیع داوطلب، درب منازل خانوار تحت حمایت در سراسر استان ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این نهاد واسطه‌ای امین میان سخاوت نیکوکاران و نیاز محرومان است تا برکت عید قربان در تمامی محلات استان جاری شود.

محمد زاده افزود: همچنین در ارومیه، ۶۰۰ کیلوگرم گوشت حاصل از ذبح ۱۵ رأس گوسفند و یک رأس دام بزرگ توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی دام اهدایی خیرین در ارومیه هشت میلیارد ریال برآورد شده است و آمار نهایی مراکز نیکوکاری شهرستان‌ها نیز پس از جمع‌بندی اعلام می‌شود.