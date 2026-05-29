مردم ایران رشد یافته‌ مکتب عاشورا ، در سه جنگ تحمیلی تقابل فرهنگ حیدری با فرهنگ سلطه را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان، امروز در خطبه نماز جمعه با تبریک دهه ولایت گفت: مردم ایران که در مکتب عاشورا رشد یافته‌اند، در سه جنگ تحمیلی تقابل فرهنگ حیدری با فرهنگ سلطه را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی (ره) افزود: پس از رحلت امام، یک فقیه شجاع و با تدبیر به‌عنوان رهبر انتخاب شد و امروز نیز تاریخ تکرار شده و رهبری حکیم و شجاع برگزیده شده است.

وی با اشاره به نقض آتش‌بس توسط دشمنان اظهار کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها عامل دردسر در منطقه‌اند و نیرو‌های مسلح ایران پاسخ‌های محکمی به این اقدامات خواهند داد.

خطیب جمعه آبادان پیروزی را ثمره استقامت دانست و گفت: تبعات جنگ متحدان آمریکا را نیز دربر گرفته و مقاومت ملت ایران دشمن را تضعیف کرده است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تأکید بر وحدت و انسجام ملی، رسانه‌ها و فضای مجازی را ابزار دشمن برای تضعیف ملت خواند و افزود: مردم بار‌ها محاسبات دشمن را بر هم زده‌اند.

وی مذاکرات را «نبرد دیپلماسی» توصیف و تاکید کرد: شروط رهبر در این مذاکرات باید رعایت شود و تیم دیپلماسی از آن کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه آبادان همچنین تنگه هرمز را اهرم فشار بر دشمن دانست و خاطرنشان کرد: خسارت‌های وارد شده به کشور باید جبران شود.

او با یادآوری پاسداشت خون شهیدان گفت: انتقام رهبر شهید و دیگر شهیدان را خواهیم گرفت و از حقوق مادی ملت نیز نخواهیم گذشت.

خبرنگار ما ، امروز ، در گفتگو با نماز گزاران آیین عبادی ، سیاسی نماز جمعه درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت فعالیت مجلس دوازدهم گفتگو کرد و پرسید کلید واژه مقابله با دشمنان ایران و اسلام چیست ؟