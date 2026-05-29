مراسم یادبود شهدای منا و خادمان ضیوف‌الرحمن و یادبود رهبر شهید و خانواده‌های بهشتی و شهدای میناب با حضور نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از زائران و دست‌اندرکاران حج در سرزمین منا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در مراسم یادبود شهدای منا با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: شهدای کشورمان بویژه رهبر شهید انقلاب نماد ایثار، ایمان، وحدت و همچنین وفاداری به آرمان‌های الهی هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای تجدید عهد با مسیر نورانی این عزیزان است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه والای شهدای منا و از طرفی اهمیت رهبر شهید انقلاب به زنده نگهداشتن یاد و خاطره ایشان گفت: سرزمین منا یادآور خاطرات تلخ تاسف بار سال ۹۴ برای ملت ایران است و امروز وظیفه ماست که نام و یاد شهدای منا را زنده نگه داریم.

وی افزود: این مراسم تنها یک بزرگداشت نیست، بلکه پیامی از وحدت، همدلی و ارج نهادن به فرهنگ ایثار و خدمت در میان زائران بیت‌الله الحرام به شمار می‌رود.