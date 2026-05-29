دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، ترسیم‌کننده مسیر تحقق جامعه و تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور است.

به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه چهار عظمت مهم را تبیین کرده‌اند که نخستین آن عظمت حادثه انقلاب اسلامی و ماندگاری آن است.

ستار هدایت‌خواه افزود: انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفت که فضای جهان تحت سلطه کفر و استکبار بود و جریان‌های شرق و غرب هر دو در تقابل با دین قرار داشتند، اما امام خمینی(ره) با تکیه بر دین و معنویت، انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کرد و این انقلاب با وجود همه توطئه‌ها و طراحی‌ها برای نابودی آن، نه تنها باقی ماند بلکه روز به روز مقتدرتر شد.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دومین محور بیانیه گام دوم، عظمت دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: برخی تلاش می‌کنند اینگونه القا کنند که انقلاب اسلامی برای مردم کاری انجام نداده، در حالی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به دستاوردهای بزرگ انقلاب در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، فناوری و سایر حوزه‌ها اشاره کرده‌اند.

وی ادامه داد: امروز حتی دشمنان نیز به عظمت انقلاب اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی ایران اعتراف دارند و این اقتدار پس از شهادت فرماندهان مقاومت و تحولات منطقه بیش از گذشته نمایان شده است.

هدایت خواه سومین محور بیانیه گام دوم را چشم‌انداز انقلاب اسلامی دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که انقلاب اسلامی در مسیر شکل‌گیری جامعه اسلامی، تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حرکت می‌کند و این مهم، اصلی‌ترین افق پیش‌روی انقلاب است.

وی با اشاره به نقش جوانان در تحقق اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: چهارمین محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، عظمت نقش نیروی جوان متعهد است؛ جوانانی که در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس، پیشرفت‌های کشور و تحقق اهداف انقلاب نقش‌آفرینی کرده‌اند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تحقق بیانیه گام دوم نیازمند یک حرکت عمومی است، افزود: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حضور و نقش‌آفرینی همه مردم در این مسیر تأکید دارند و این حرکت باید منظم، پرسرعت و محسوس باشد.

وی با اشاره به شهدای مسیر تحقق گام دوم انقلاب گفت: همان‌گونه که انقلاب اسلامی برای پیروزی و تثبیت خود شهدای بزرگی تقدیم کرده، در مسیر تحقق گام دوم نیز شهدای بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای جبهه مقاومت تقدیم شده‌اند.

هدایت‌خواه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برای تحقق این حرکت چهار عنصر را ضروری دانسته‌اند، اظهار کرد: شناخت درست صحنه، جهت‌گیری مشخص به سمت تمدن اسلامی، وجود عامل امیدبخش و ارائه راهکارهای عملی، از مهم‌ترین الزامات تحقق گام دوم انقلاب است.

وی ادامه داد: امروز نبرد جمهوری اسلامی با جبهه استکبار، یک نبرد تمدنی و آخرالزمانی است و دشمنان تلاش می‌کنند مانع شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی شوند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت تقویت «حلقه‌های میانی» تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب معتقدند برای تحقق حرکت عمومی مردم، نیازمند شکل‌گیری حلقه‌های میانی از متن جامعه هستیم تا زمینه تحقق اهداف بیانیه گام دوم را فراهم کنند.