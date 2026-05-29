به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با ورود توده گرد و خاک عراقی از بعد از ظهر امروز جمعه هشتم خرداد احتمال کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان تا اواخر وقت امروز پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود به نکاتی از جمله جلوگیری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره، انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد، احتیاط در رانندگی، خودداری از تردد‌های غیر ضروری از جمله بیماران تنفسی، افراد سالخورده، کودکان و مادران باردار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی توسط مسئولان مربوطه توجه و انجام شود.