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اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع گرد و خاک عراقی در استان هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر اعلام مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با ورود توده گرد و خاک عراقی از بعد از ظهر امروز جمعه هشتم خرداد احتمال کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان تا اواخر وقت امروز پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه میشود به نکاتی از جمله جلوگیری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره، انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد، احتیاط در رانندگی، خودداری از ترددهای غیر ضروری از جمله بیماران تنفسی، افراد سالخورده، کودکان و مادران باردار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و پیشگیری از حوادث احتمالی توسط مسئولان مربوطه توجه و انجام شود.