به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان واجد شرایط به منظور شرکت در سی و ششمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان که در ۴۰ رشته و هفت بخش از جمله بخش‌های آوایی، هنری و ادبی برگزار می‌شود تا ۳۱ خردادماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به qurancfu.dmsrt.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی خود اقدام کنند.

بنا به اعلام معاونت فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان این دوره از جشنواره قرآن و عترت این دانشگاه به نام ۱۲۰۰ فدایی؛ طلایه‌داران قرآنی شهدای دانشجو نامگذاری شده است.