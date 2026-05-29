امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی مردم، گفت: امروز همه مردم ایران حول محور اسلام، ایران و ولایت منسجم هستند و نباید گرایشهای جناحی و اختلافات سیاسی به این اتحاد آسیب بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام محمدی امام جمعه موقت یزد در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: امروز در سراسر کشور مردم بر اساس اسلام، ایران و ولایت در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و این وحدت سرمایه بزرگی برای کشور است.
وی افزود: نباید گرایشهای جناحی و اختلافات سیاسی موجب تضعیف این یکپارچگی شود و همه باید برای حفظ اتحاد جامعه تلاش کنند.
امام جمعه موقت یزد با اشاره به هجمههای رسانهای دشمنان علیه مسئولان کشور گفت: دشمنان تلاش میکنند مسئولان نظام را به سازشکاری متهم کنند، در حالی که غالب مسئولان کشور دلسوز مردم و انقلاب هستند و در برابر زیادهخواهیهای دشمن ایستادگی میکنند.
حجتالاسلام محمدی با انتقاد از سیاستهای آمریکا تصریح کرد: آمریکا همواره نشان داده دولتی یاغی و غیرقابل اعتماد است و هر زمان فرصت پیدا کند علیه ملت ایران اقدام میکند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر این تهدیدها ایستاده است.
وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدرت از کشور دفاع میکنند و دشمنان در برابر توان دفاعی ایران ناچار به عقبنشینی هستند.
امام جمعه موقت یزد با بیان اینکه هیچ اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد، تجربه نشان داده دشمنان هر زمان بتوانند به تعهدات خود پشت پا میزنند و مسئولان کشور باید با هوشیاری کامل عمل کنند.
وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن عید غدیر بر گرامیداشت این ایام تأکید کرد و گفت: معارف اهلبیت (ع) و خطبه غدیر میتواند موجب آرامش، بصیرت و پیروزی جامعه اسلامی شود.
حجتالاسلام محمدی در پایان خواستار برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در ایام پیشرو شد و بر ترویج فرهنگ ولایت و معارف دینی در جامعه تأکید کرد.