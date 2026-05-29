به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه گفت: در روز عید غدیر پیش رو بالاترین نعمت را خداوند به بشریت اعطا کرده است که امسال مصادف شده با سالگرد رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی که مکتب شیعه را دوباره زنده کرد .

حجت الاسلام و المسلمین محمودی افزود: امسال باید مراسم عید غدیر با شکوه بیشتری برگزار شود چرا که این عید تکمیل دین بوده و تمام دین های دنیا را تمام کرده کرده است .

خطیب جمعه اصفهان گفت: در این تجمع های شبانه که مدت ۹۰ روز در کشور پا برجاست و مردم با حضور حماسی در این تجمع ها توانستند بعثت غدیری را زنده نگه دارند .

حجت السلام والمسلمین محمودی افزود: بیش از ۹۰ شب زنده داری کاری بوده که عنایت خداوند و همت مردم ولایت مدار در تمام نقاط ایران مشاهده می شود.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: مبارزه با دشمن هم جهاد اصغر بوده هم جهاد اکبر که باید بتوانیم وحدت را حفظ کنیم تا ریشه ظلم به طور کامل کنده شود .

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی بااشاره به پیام های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حج و مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محوریت این پیام ها حذف دشمن اصلی این کشور یعنی آمریکا و اسراییل است که نباید هیچ گونه ملاحظه سیاسی در مقابل ظلم های دشمن قبول کنیم و ملزم به پاسخ دندان شکن به استکبار جهانی هستیم .

امام جمعه موقت اصفهان در خصوص پیام رهبری درباره مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان پیامشان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد وحدت و همدلی بود که امروز لازم است جهت های سیاسی را کنار گذاشته و فقط برای کشور اسلامی خودشان تلاش کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی افزود: امروز دشمن دو روش ترور شخص و ترور شخصیتی را همانند دکتر آیت الله بهشتی را در اوایل انقلاب در پیش گرفته مردم در مقابل باید بدانند که امروز هم دشمن دنبال ترور شخصیتی است که البته مردم باید هوشیار باشند .

خطیب جمعه اصفهان گفت: امروز باید همراه و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم؛ چرا این که فلسفه غدیر و ولایت همین است .

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی ادانه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون باید همراه رهبری حرکت کنیم تا به بهترین راه از سد دشمن عبور کنیم .