وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر صنعت و ساختمان قزاقستان در دیداری راهبردی در آستانه، بر تدوین تفاهمنامههای دوجانبه برای شتاببخشی به طرحهای صنعتی و رفع چالشهای مالی پیمانکاران توافق کردند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، در نشست آقای سیدمحمد اتابک، وزیر صمت ایران با قانات شارلاپایف، وزیر صنعت و ساختوساز قزاقستان، دوطرف بر اجرای طرحهای مشترک صنعتی با هدف جهش در حجم مبادلات تجاری تأکید کردند.
در این دیدار مقرر شد بهمنظور چارچوبمند کردن همکاریها و شتاب بخشیدن به طرحهای تعریف شده، تفاهمنامههای دوجانبهای میان نهادهای مسئول دو کشور تنظیم و به امضا برسد.
یکی از دستاوردهای مهم این گفتوگو، توافق برای رفع چالشهای مالی پیش روی پیمانکاران و صنعتگران بود. بر این اساس، دو طرف متعهد شدند سازکارهای لازم برای تسهیل صدور ضمانتنامههای بانکی را با هدف تضمین اجرای طرحهای مشترک و حمایت از شرکتهای فنی و مهندسی ایجاد کنند.
در این دیدار، وزیر صنعت و ساختمان قزاقستان با استقبال از توانمندیهای صنعتی ایران، بر آمادگی کشورش برای فراهمسازی بسترهای قانونی برای حضور فعالتر شرکتهای ایرانی در طرحهای بزرگ صنعتی و ساختمانی قزاقستان تأکید کرد.
این رایزنیها که در حاشیه اجلاس اقتصادی اوراسیا انجام شد، گامی کلیدی برای تقویت مناسبات اقتصادی منطقه و تسهیل فعالیت بخش خصوصی ایران در بازار قزاقستان به شمار میرود.