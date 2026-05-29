فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و توقیف ۱۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و حادثه‌ساز در اردیبهشت‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جعفر اسکینی، فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان، گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متخلف و حادثه‌ساز در سطح شهر و مناطق پرتردد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان دلیجان با اجرای طرح‌های هدفمند ارتقای امنیت اجتماعی، از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون، ۱۳۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان اظهار داشت: برخورد با وسایل نقلیه متخلف از مطالبات جدی مردم است و پلیس نیز در راستای اجرای قانون و تأمین امنیت و آرامش شهروندان با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.

سرهنگ اسکینی در پایان خاطرنشان کرد: راکبان و رانندگان وسایل نقلیه توقیف‌شده، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفتی می‌شوند