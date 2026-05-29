پخش زنده
امروز: -
باغ کتاب در آخرین روز رویداد اردیبهشت کتاب، میزبان شب شعر «زنگ دوم» به یاد دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ساعت ۱۸، باغ کتاب تهران میزبان برنامه شعرخوانی «زنگ دوم» با محوریت یادبود دانشآموزان میناب خواهد بود؛ برنامهای فرهنگی و ادبی که با حضور جمعی از شاعران برجسته حوزه کودک و نوجوان برگزار میشود.
در این رویداد، جواد محقق، بابک نیکطلب، حمید هنرجو، حبیب نظاری، مریم اسلامی، اکرم سادات هاشمیپور، کمال شفیعی، هادی خورشاهیان، حامد محقق، طیبه شامانی، انسیه موسویان و کبری بابایی حضور خواهند داشت و به شعرخوانی و همراهی با این برنامه میپردازند.
شب شعر «زنگ دوم» با هدف پاسداشت یاد و خاطره دانشآموزان میناب و با حضور چهرههای شاخص شعر کودک و نوجوان، در فضای فرهنگی باغ کتاب برگزار میشود.