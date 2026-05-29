شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت نودمین شب خروش حماسی ملت بصیر ایران اعلام کرد: این ملت بزرگ، با تأسی به منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی این مسیر الهی را تا ناامیدی کامل دشمن خبیث و جنایتکار آمریکایی- صهیونی و تحقق وعده نصرت الهی ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

شب‌های سرزمین نور، اینک نودمین گام خویش را در مسیر حماسه و ایستادگی برمی‌دارد و ملت بزرگ ایران اسلامی، در تداوم قیام شبانه و عاشقانه خویش، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این مرز و بوم می‌افزاید. پس از آغاز دوباره تجاوزات دشمنان قسم‌خورده در جنگی ترکیبی و تحمیلی که "جنگ رمضان" نام گرفت، و به‌دنبال شهادت جان‌گداز و آسمانی عبد صالح حق، فقیه مجاهد و ذخیره گران‌بهای امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدّس الله نفسه الزکیه)، این ملت مؤمن، بصیر و وفادار بود که با قامتی استوار و دل‌هایی مالامال از عشق به ولایت و شهادت، پدیده‌ای بی‌نظیر و تمدن‌ساز را در میادین اصلی و خیابان‌های سراسر کشور رقم زد؛ پدیده‌ای که نه صرفاً یک خروش سیاسی، که آغازی بر صورت‌بندی تمدن نوین اسلامی و طلیعه‌ای بر تحقق وعده الهیِ غلبه مستضعفان بر مستکبران است.

اینک ملت مبعوث و همیشه سرافراز ایران، آستانه نودمین شب از این خروش ملکوتی و قیام لله را در حالی پیش رو دارد که در سایه توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (ارواحنا له الفداء) و با دلی شاکر به درگاه حضرت احدیت، حماسه‌ای ماندگار و تاریخ‌ساز را سامان بخشیده است. این حضور، نه یک واکنش زودگذر، که تجلّی عمق پیوند ناگسستنی امت با امامت و استمرار راه سرخ شهیدان والامقام در اعماق تاریخ این سرزمین است؛ حرکتی که هندسه قدرت جهانی را به چالش کشیده و افق‌های تازه‌ای از یک نظم تمدنیِ مبتنی بر عدالت و معنویت را در برابر دیدگان بشریت گشوده است.

یاد و خاطره شهیدان گلگون‌کفن، آن عاشقان همیشه زنده‌ای که با نثار خون پاک خویش، نهال انقلاب را در طوفان حوادث آبیاری کردند و اینک از افلاک، نظاره‌گر ثمره ایثار خویش‌اند، در تارک این حرکت نورانی جاودانه است. صبر و استقامت زینبی خانواده‌های معظّم شهیدان، آن وارثان حقیقی ارواح قدسی، که در فراق عزیزانشان قامت خم نکردند و با صلابت، میراث‌دار راه آنان ماندند، شالوده این قیام شبانه را استحکامی روزافزون بخشیده است. هم‌چنین عناصر گمنام و خدوم میدان مقاومت، آن مجاهدان بی‌ادعایی که در دل شب، سنگر به سنگر، قرار از دشمن جنایتکار ربودند و با دستان توانمند و قلب‌های سرشار از ایمان، امنیت و اقتدار را به این آب و خاک هدیه دادند، سهمی بی‌بدیل در شکوه این حماسه تمدنی دارند.

این ملت بزرگ، با تأسی به منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آن خلف صالح و ذخیره الهی که سکّان‌دار کشتی انقلاب در طوفان حوادث و معمار این گذار تمدنی عظیم است، با عزمی راسخ و اراده‌ای فولادین اعلام می‌دارد که این مسیر الهی را تا ناامیدی کامل دشمن خبیث و جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی و تحقق وعده نصرت الهی ادامه خواهد داد. رهنمود‌های عزّت‌بخش آن رهبر فرزانه، چراغ راه این حرکت عظیم و ضامن بقای این حماسه ماندگار در تاریخ پرتلاطم اسلام سیاسی و تمدن‌سازی اسلامی است.

به فضل الهی و در سایه الطاف بی‌کران حضرت حق، این ملت باوقار و باعزّت، در امتداد این شب‌های نورانی، هم‌چنان با صلابت و هوشیاری، این حماسه بزرگ تمدنی را تا سپیده‌دم پیروزی نهایی و طلوع خورشید ولایت عظمیٰ ادامه خواهد داد.