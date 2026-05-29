به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: در جنگ تحمیلی سوم بر اثر حملات متجاوزان آمریکایی -صیهونی بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در استان دچار آسیب شدند.

محمود اکبری فضلی با اشاره به اینکه از این تعداد ۵ هزار واحد مسکونی دچار آسیب‌های جزیی از جمله شکستن شیشه، درب و پنجره شده‌اند، ادامه داد: از این تعداد تاکنون دو هزار واحد مسکونی با همکاری مجموعه‌های شهرداری، استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرمت شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ واحد مسکونی نیاز به نوسازی کامل دارند، خاطر نشان کرد: عملیات تخریب این واحد‌های مسکونی انجام و اجرای نوسازی آنها آغاز شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: در جنگ تحمیلی سوم بیشترین واحد‌های آسیب دیده در استان در شهرستان اندیمشک بوده است و تاکنون از مجموع ۱۶۰ نفر از آسیب دیدگان که منازل آنها در استان در این جنگ دچار خسارت شده‌اند، ۶۰ نفر تسهیلات ودیعه دریافت کرده‌اند که این میزان در مناطق شهری ۶۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۳۰۰ میلیون تومان می‌باشد.