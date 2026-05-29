فرمانده انتظامی شهرستان تفرش از کشف ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین اسلامی، فرمانده انتظامی شهرستان تفرش، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک منزل مسکونی شدند.

وی افزود: برابر اعلام کارشناسان، ارزش دستگاه‌های کشف‌شده ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم این پرونده خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ اسلامی در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.