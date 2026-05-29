آخرین روز «اردیبهشتِ کتاب» در باغ کتاب؛ از اجرای سرود «یک جهان علی (ع)» تا رونمایی و نقد آثار مکتوب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آخرین روز از برنامههای فرهنگی «اردیبهشتِ کتاب» روز جمعه، ۸ خرداد ماه، با رویدادهای متنوعی در باغ کتاب تهران برگزار میشود. این برنامه که از ساعت ۱۷ در ورودی اصلی باغ کتاب آغاز خواهد شد، شامل بخشهای مختلفی از جمله اجرای موسیقی، شعرخوانی، رونمایی از کتاب و نقد و بررسی آثار مکتوب است.
یکی از بخشهای قابل توجه این مراسم، اجرای سرود «یک جهان علی (ع)» با صدای عبدالرضا هلالی است که برای نخستین بار در مجموعه باغ کتاب ارائه خواهد شد.
این رویداد فرهنگی با برنامههایی برای کودکان و خانوادهها، شامل بخش سرگرمی و آموزشی با حضور خاله ستاره و پویا آغاز میشود.
همچنین محفل شعرخوانی «شبهای پروانهای» با حضور دکتر ناصر پروانی در باغ کتاب برگزار خواهد شد.
در ادامه این مراسم، از کتاب «دشمنشناسی در قاموس عاشوراییان منتظر» با حضور نویسنده اثر، دکتر علی غلامی، رونمایی خواهد شد. این کتاب به بررسی ابعاد مختلف دشمنشناسی در منظر عاشوراییان میپردازد.
همچنین، جلسه نقد و بررسی کتاب «در اهمیت جنگ نامتقارن» با حضور محمد قربانی و بخش شعرخوانی حماسی با نوای عبدالرضا هلالی از دیگر برنامههای این روز است.
کتاب «او باید فرمانده باشد» که به روایت تاریخ انقلاب اسلامی از طریق مجاهدتهای شهید حسین همدانی میپردازد، با حضور نویسنده، نجمه کتابچی و میثم رشیدی، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
باغ کتاب از عموم شهروندان علاقهمند به فرهنگ و هنر دعوت کرده است تا با حضور در این برنامهها، از آخرین روز «اردیبهشتِ کتاب» بهرهمند شوند.