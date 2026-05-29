کارشناس هواشناسی از تداوم روند افزایشی دما در خراسان جنوبی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: برای ۲۴ ساعت اینده ادامه روند افزایشی دما را خواهیم داشت که باعث وقوع دماهای ۴ تا ۶ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال فصل در استان و تداوم در روزهای بعد خواهد شد.
لطفی افزود: در این خصوص هشدار سطح زردی روز گذشته صادر شده و مدیریت مصرف انرژی از جمله آب و برق را توصیه میکنیم.
وی با اشاره به اینکه عدم به کارگیری وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف بایستی مدنظر باشد گفت: آماده به کار بودن سیستمهای سرمایشی در سالنهای پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها و مرغداریها و همچنین طور دامداریها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانهها و سالنهای پرورشی پیشنهاد میشود.
کارشناس هواشناسی افزود: همچنین تا اواسط هفته آینده در بعضی ساعات وزش تند باد و گرد و خاک نیز رخ میدهد.