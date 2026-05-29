وزارت آموزس و پرورش از بین سربازان علاقه‌مند که مدرک لیسانس و بالاتر دارند به عنوان پذیرش سرباز معلم استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب امریه و سرباز معلم در آموزش و پرورش گفت: همواره از بین سربازانی که مدرک لیسانس و بالاتر دارند به عنوان سرباز معلم استقبال می‌کنیم که ستاد کل نیروهای مسلح و حوزه وظیفه عمومی نیز همراهی دارند.

علی فرهادی افزود: آن دسته از سربازانی که مدرک کارشناسی و بالاتر داشته و علاقمند به شغل معلمی هستند، با آموزش‌های بدو خدمتی که به آن‌ها می‌دهیم، در مناطقی که تامین معلم میسر نیست، از این افراد استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت اول در تامین معلم با جذب معلمان در وزارت آموزش و پرورش است افزود: دانشجومعلمان زمانی که تعهد خدمتشان تمام شود باید دوره آموزش نظامی ببینند و کارت پایان خدمت دریافت کنند.

فرهادی گفت: افرادی که دوره ۴۵ روزه بسیج را دیده‌اند معادل آموزش نظامی برای این افراد دیده می‌شود تا از طریق حوزه وظیفه عمومی بتوانند کارت پایان خدمت خود را دریافت کنند.