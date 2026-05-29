ائمه جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستانهای مختلف ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیرخم و دهه امامت و ولایت، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره وحدت ملی، بر حفظ اتحاد و همدلی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام عبدالرضا محیالدینی امام جمعه مهریز در خطبههای این هفته نماز جمعه مهریز با اشاره به تقارن عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: این تقارن پیام عمیق تاریخی و اعتقادی دارد؛ چرا که غدیر مرامنامه هدایت امت اسلامی است و امام خمینی (ره) احیاگر همین مرامنامه در عصر حاضر بود.
حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه گفت: امروز تجلی ولایت فقیه در وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای است و اگر ملت پشتیبان ولایت باشند، هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید، دشمن تلاش میکند ملت ایران را از هویت غدیری و انقلابی جدا کند، اما ملت ایران با تبعیت از ولایت، این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
امام جمعه مهریز همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره وحدت ملی گفت: حفظ اتحاد و همدلی، رمز موفقیت کشور است و همه باید برای تقویت وحدت ملی تلاش کنند.
حجتالاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی امام جمعه بافق در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اینکه «اللهاکبر» مهمترین شعار و سلاح ملت ایران است، گفت: مردم ایران در همه میدانها، از جنگ و فشار اقتصادی گرفته تا مقابله با دشمنان، با تکیه بر ایمان و باور قلبی ایستادهاند و همین ایمان، امروز عظمت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داده است.
وی با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای دشمنان افزود: امروز دنیا میبیند شیشه عمر استکبار جهانی ترک برداشته و در حال فروپاشی است و ایران اسلامی که امام خمینی (ره) پایههای آن را بنا گذاشت، اکنون به درختی تنومند تبدیل شده است.
امام جمعه بافق با اشاره به حاشیهها و شبهات مطرح شده درباره اعزام حجاج ایرانی گفت: برخی تلاش کردند مردم را بترسانند و القا کنند که زائران ایرانی در خطر هستند یا قرار است به کام دشمن فرستاده شوند، اما ملت ایران در دام این فضاسازیها نیفتادند، رهبر معظم انقلاب بارها بر امیدآفرینی، انتقال عظمت اسلام و رساندن پیام انقلاب به ملتهای دنیا تأکید کردهاند و حجاج ایرانی نیز میتوانند پیامآور عزت و تمدن اسلامی باشند.
حجت الاسلام محمد کارگر امام جمعه موقت میبد درخطبههای نمازجمعه این هفته با اشاره به شبهات پیرامون مذاکرات در اجتماعات شبانه مردم در خیابانها گفت: مردم باید روند مذاکرات را از مسئولان خود بشنوند نه از زبان بیگانگان.
حجت الاسلام کارگر با بیان اینکه هرچند هنوز چیزی قطعی نیست، اما مردم انتظار دارند که مسئولان مردم را در روند مذاکرات قرار دهند و با آنها صحبت کنند.
خطیب جمعه میبد با اشاره به خبرهای درز کرده از مذاکرات از سوی منابع غیر رسمی گفت: مذاکرات در دو مرحله درحال انجام است که درمرحله اول چهار بند اعتماد ساز، خاتمه جنگ در تمام جبههها و دوم تعلیق تحریمهای نفتی ایران، بازشدن تنگه هرمز از سوی ایران و برداشته شدن محاصره دریایی از سوی آمریکا و پرداخت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران از سوی آمریکا را در برمی گیرد.
امام جمعه هرات در خطبههای این هفته نماز جمعه با تأکید بر جایگاه ولایت امیرالمؤمنین (ع) گفت: ملت ایران با حضور در اجتماعات غدیری و تجمعات خیابانی، بار دیگر وفاداری خود به فرهنگ غدیر، ولایت و مقاومت را به نمایش گذاشتند.
حجتالاسلام رضازاده با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسمهای غدیری و تجمعات مردمی افزود: ملت ایران با شعار «حیدر حیدر» ثابت کردند که غدیرمدار و ولایتمحور هستند و همین فرهنگ غدیر، عامل اصلی پیروزیها، مقاومتها و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان بوده است.
امام جمعه هرات، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران را برگرفته از گفتمان ولایت دانست و تصریح کرد: حضور مردم در صحنه، یک اصل اساسی در اسلام است و اجتماع غدیریه شهرستان خاتم و شهر هرات، نماد ایمان، خودباوری و شجاعت مردم این منطقه بود.
امامجمعه زارچ در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک فرارسیدن ایام ولایت و امامت، عید غدیر را بزرگترین عید جهان اسلام دانست و اظهار کرد: حقیقت غدیر تنها در شادی و سرور خلاصه نمیشود، بلکه این عید بزرگ، مسیر هدایت، بندگی خداوند و سعادت حقیقی انسانها را ترسیم میکند.
وی با تأکید بر جایگاه ولایت در اسلام تصریح کرد: دشمنی مستکبران با شیعه و پیروان اهلبیت (ع) به دلیل ترس از فرهنگ ولایت و تبعیت ملتها از اولیای الهی است، چراکه دشمنان میدانند هر ملتی که در مسیر ولایت حرکت کند، از سلطه و انحراف مصون خواهد ماند.
خطیب جمعه زارچ ادامه داد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریانهای ضد اسلامی از ابتدای تاریخ اسلام تاکنون تلاش کردهاند مردم را از مسیر ولایت دور کنند، اما ملت ایران باایمان، بصیرت و تبعیت از ولایتفقیه، تمامی توطئههای دشمنان را خنثی کرده است.
حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه بهاباد ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیرخم و دهه امامت و ولایت اظهارداشت: واقعه، غدیر فراتر از زمان و مکان است عنوان کرد: غدیر، حادثهای نیست که تنها در یک نقطه از تاریخ متوقف مانده باشد؛ بلکه حقیقتی است فرازمانی و فرامکانی. همانگونه که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در روز غدیر، رسالت خویش را با اعلام ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام به کمال رساند، امروز نیز هر جمع و مجلسی که در آن نام ولایت برده شود، ادامه همان راه نورانی است.
حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از خطبهها فراررسیدن چهاردهم خرداد سالگرد ارتحال بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره و قیام خونین ۱۵ خرداد راگرامی داشت و اظهارداشت: در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رضواناللهتعالیعلیه، و نیز یاد و خاطره قیام خونین ۱۵ خرداد، بر خود لازم میدانیم بار دیگر بر عظمت این دو حادثه بزرگ تاریخی تأمل کنیم؛ حوادثی که سرنوشت ملت ایران را دگرگون ساخت و مسیر عزت، استقلال و بیداری را پیش روی این ملت نهاد.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه امروز فریاد حیدر حیدر ملت ما لرزه براندام مستکبرین میاندازد اظهارداشت: ملت ایران با تمسک به ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام، در برابر تمام فشارهای اقتصادی و سیاسیِ دشمن، استوار ایستاده است، وقتی دشمن را در میدانهای مختلف رصد میکنیم، فریادِ «حیدر حیدرِ» ملت ما، لرزه بر اندامِ مستکبرین میاندازد. این استقامت و وحدت، ریشه در باورِ عمیق ما به ولایت دارد.