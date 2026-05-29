به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: یک نفر از دوستداران محیط زیست یک بهله پرنده عقاب شکاری از نوع سارگپه که به دلایل نامعلومی در سطح شهرستان بروجرد روئیت شده بود و قابلیت پرواز کردن را نداشت را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد تحویل داد.

علی کردی افزود: این پرنده پس از مداوا و تیمار در صورت اطمینان از سلامتی کامل آن در سطح زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رها سازی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از اقدام شایسته این دوستدار محیط زیست، از هموطنان عزیز درخواست نمود در صورت مشاهده چنین مواردی به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.