به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)، هفتمین دوره فراخوان گرنت سال ۱۴۰۵ را با تمرکز ویژه بر مفهوم نوظهور «محور مغز-شبکیه» (Brain–Retina Axis) آغاز کرد.

این فراخوان از تمامی اساتید، پژوهشگران و شرکت‌های فناور در حوزه‌های مرتبط دعوت به همکاری کرده است.

در این دوره از فراخوان، هم‌راستا با تحولات نوین در مرز‌های دانش علوم اعصاب و بینایی، اولویت اصلی به پروژه‌هایی اختصاص یافته است که به بررسی تعاملات پیچیده میان مغز و شبکیه می‌پردازند.

مخاطبان این فراخوان شامل متخصصان و توسعه‌دهندگان (حقیقی و حقوقی) در رشته‌های علوم اعصاب، پزشکی، مهندسی، علوم شناختی و علوم داده هستند. مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی ترجمانی هدف از این اقدام را حمایت از پیشنهادیه‌های ارزشمند و رقابتی در جهت پیشبرد راهکار‌های درمانی و تشخیصی نوین اعلام کرده است.

متقاضیان برای دریافت مستندات کامل فراخوان و ثبت پیشنهادیه‌های خود می‌توانند به وبگاه رسمی مرکز به نشانی torc.tums.ac.ir مراجعه کرده و پیش‌پروپوزال‌های خود را تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند.