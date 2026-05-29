مرکز تحقیقات چشمپزشکی ترجمانی در هفتمین فراخوان گرنت ۱۴۰۵، از مطالعات حوزه «مغز-شبکیه» حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز تحقیقات چشمپزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)، هفتمین دوره فراخوان گرنت سال ۱۴۰۵ را با تمرکز ویژه بر مفهوم نوظهور «محور مغز-شبکیه» (Brain–Retina Axis) آغاز کرد.
این فراخوان از تمامی اساتید، پژوهشگران و شرکتهای فناور در حوزههای مرتبط دعوت به همکاری کرده است.
در این دوره از فراخوان، همراستا با تحولات نوین در مرزهای دانش علوم اعصاب و بینایی، اولویت اصلی به پروژههایی اختصاص یافته است که به بررسی تعاملات پیچیده میان مغز و شبکیه میپردازند.
مخاطبان این فراخوان شامل متخصصان و توسعهدهندگان (حقیقی و حقوقی) در رشتههای علوم اعصاب، پزشکی، مهندسی، علوم شناختی و علوم داده هستند. مرکز تحقیقات چشمپزشکی ترجمانی هدف از این اقدام را حمایت از پیشنهادیههای ارزشمند و رقابتی در جهت پیشبرد راهکارهای درمانی و تشخیصی نوین اعلام کرده است.
متقاضیان برای دریافت مستندات کامل فراخوان و ثبت پیشنهادیههای خود میتوانند به وبگاه رسمی مرکز به نشانی torc.tums.ac.ir مراجعه کرده و پیشپروپوزالهای خود را تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند.