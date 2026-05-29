عملیات آمادهسازی ۹ هکتار اراضی نهضت ملی در فریدونشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدونشهر از آغاز عملیات آمادهسازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در این طرح اداره راه و شهرسازی به عنوان کارفرما و شهرداری فریدونشهر به عنوان پیمانکار و مشاور، فرآیند آمادهسازی اراضی را آغاز کردهاند.
حمید رحیمیان افزود: در این مجموعه ۱۹۲ پلاک مسکونی پیشبینی شده است که با هدف بهرهوری بهینه، هر پلاک به سه نفر از متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد