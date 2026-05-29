مدیر تأمین و توسعه زیرساخت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از آغاز برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در لجستیک پایدار علاوه بر کاهش هزینه‌های زنجیره معدن، مزیت رقابتی محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی را تضمین می‌کند.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداو سیما، آقای رامین بهمنی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده محصولات معدنی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در لجستیک پایدار علاوه بر کاهش هزینه‌های زنجیره معدن، مزیت رقابتی محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی را تضمین می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر لجستیک ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام‌شده محصولات معدنی را به خود اختصاص داده که این رقم در معادن دورافتاده به ۵۰ درصد نیز می‌رسد؛ آماری که فاصله معنادار ما با استاندارد‌های جهانی را نشان می‌دهد.

وی با انتقاد از وابستگی شدید بخش معدن به حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در حالی که در کشور‌های پیشرو سهم ریل در حمل مواد معدنی بیش از ۵۰ درصد است، در ایران ۷۰ درصد این جابه‌جایی‌ها از طریق جاده انجام می‌شود که پیامد آن افزایش مصرف سوخت، آلایندگی محیط‌زیست و هزینه‌های تولید است.

بهمنی انتقال فقط ۳۰ درصد از بار جاده‌ای به شبکه ریلی را عامل تحولی بزرگ در کاهش مصرف انرژی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر کامیون‌های برقی، سیستم‌های هوشمند مسیریابی و قطار‌های باری پربازده، نه تنها آلایندگی را کاهش می‌دهد، بلکه راهکاری برای عبور از محدودیت‌های آتی صادراتی و جریمه‌های «مالیات کربن» است.

مدیر تأمین و توسعه زیرساخت ایمیدرو در پایان خاطرنشان کرد: توسعه هاب‌های لجستیکی و زیرساخت‌های ریلی با مشارکت بخش خصوصی در اولویت برنامه‌های ایمیدرو قرار دارد تا با عبور از روش‌های سنتی، سهم حمل‌ونقل پاک در زنجیره معدن کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.