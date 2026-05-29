صدور هشدار زرد هواشناسی در لرستان
هواشناسی لرستان برای افزایش سرعت وزش و باد و خیزش گرد و خاک در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، اداره هواشناسی لرستان در اطلاعیهای از امروز جمعه هشتم خرداد تا فردا شنبه نهم خرداد به دلیل افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
در این اطلاعیه احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانه ها، افت کیفیت هوا و کاهش میدان دید افقی پیش بینی شده است؛ و توقف نکردن در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، استحکام سازهها، مستحکم سازی پوشش گلخانه ها، در صورت رخداد گردوغبار و انجام ندادن هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز و استفاده از ماسک در این مدت توصیه شده است.