معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد: بارش تگرگ خسارت سنگینی به باغهای شبستر وارد کرده است و کارشناسان برای پرداخت تسهیلات ضدتگرگ کنار باغداران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با همه توان و ظرفیت‌های موجود در کنار کشاورزان و باغداران خسارت‌دیده خواهد بود و همه تلاش خود را برای پیگیری، جبران خسارات و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی به کار خواهد گرفت.

وی با اشاره به شدت خسارات ناشی از بارش تگرگ روزهای اخیر در برخی مناطق باغی شهرستان شبستر افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی از نخستین ساعات وقوع این حادثه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و در حال ارزیابی میزان خسارات وارده به باغات هستند تا اقدامات لازم برای حمایت از باغداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

نادری از باغداران خواست با وجود خسارات وارد شده، باغهای خود را رها نکنند و با انجام عملیات تغذیه مناسب، محلول‌پاشی، هرس اصولی و اقدامات لازم برای احیای باغها در حفظ بارآوری درختان برای سال‌های آینده تلاش کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین پیشگیری از خسارات جوی تأکید کرد و افزود: تجهیز باغها به سامانه‌ها و دستگاه‌های ضدتگرگ می‌تواند تا حد زیادی از بروز خسارات سنگین جلوگیری کند و سازمان جهاد کشاورزی برای پرداخت تسهیلات مرتبط با خرید و نصب این تجهیزات هیچ محدودیتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه بیمه محصولات کشاورزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش آمادگی باغداران در برابر حوادث طبیعی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه است.