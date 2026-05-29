

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کوچی با اشاره به اینکه این مسابقات به میزبانی باشگاه سوارکاری و هیأت سوارکاری بشرویه، در فضایی رقابتی، ایمن و مطابق با ضوابط فنی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد گفت: در این دوره از رقابت‌ها، ۲۰ سوارکار در رده تشویقی با ارتفاع موانع ۶۰ سانتی‌متر و ۱۵ سوارکار در رده مبتدی با ارتفاع موانع ۸۰ سانتی‌متر حضور یافتند.

وی افزود: در رده تشویقی ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر ، از میان شرکت‌کنندگان، امیر رعیت، سیدعلی سیدی، حمیدرضا قلی‌نیا، مصطفی موسوی، عباس موسوی، محمد جعفری‌پور و علی‌اصغر فیض‌آبادی و همچنین بانوان یوتاب شاهمرادی، تیارا شبانی، حمیده اکبری و غزل ضیا موفق به طی رده شدند و عملکرد مطلوبی از خود به نمایش گذاشتند.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان جنوبی گفت: همچنین در رده مبتدی ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر، از میان سایر شرکت‌کنندگان، امیر کوچی، محمد جعفری‌پور، حمزه موسوی، سیدمصطفی موسوی و علی‌اصغر فیض‌آبادی موفق به طی رده شدند.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان جنوبی افزود: برگزاری مستمر این‌گونه مسابقات، نقش مهمی در افزایش تجربه رقابتی سوارکاران، ارتقای سطح فنی باشگاه‌ها و توسعه ورزش سوارکاری در استان دارد.