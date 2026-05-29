به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری استاندار در پی کسب نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک بانوان ایران در رقابت‌های فراملی و قهرمانی آسیا توسط یلدا حسن شوکتی و شقایق چراغی ۲ بانوی شایسته ژیمناستیک استان در رقابت‌های قهرمانی آسیا، پیام تبریک صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»



درخشش غرورآفرین خانم ها:یلدا حسن شوکتی و شقایق چراغی ۲ بانوی شایسته و ارزنده ژیمناستیک استان و تیم ملی کشورمان در رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا در کشور هنگ‌کنگ کنگ که موفق شدند با شایستگی و غیرت ایرانی موفق شدند اولین مدال تاریخ ژیمناستیک بانوان کشورمان در رقابت‌های فراملی بین المللی و قهرمان آسیا را کسب نموده و مدال ارزشمند نقرا را بدست آوردند، موجب شادی مردم شایسته دیار مینودری و جامعه موفق وررش استان شد.

این موفقیت حاصل تلاش، پشتکار، ایمان و روحیه‌ای مثال‌زدنی است که بار دیگر توانمندی بانوان ایرانی را به جهانیان نشان داد.

اینجانب این‌موفقیت ارزشمند و غرور آفرین را به مدیران ورزش استان، هیات ژیمناستیک، خانواده این ۲ بانوی شایسته و مدال آور تبریک عرض نموده، تداوم درخشش و موفقیت‌های روزافزون قهرمانان شایسته استان در میادین مهم آسیایی و‌جهانی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

محمد نوذری

استاندار قزوین