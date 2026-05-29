استاندار در پی کسب نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک بانوان ایران در رقابتهای فراملی و قهرمانی آسیا توسط۲ بانوی شایسته قزوینی در رقابتهای قهرمانی آسیا، پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری استاندار در پی کسب نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک بانوان ایران در رقابتهای فراملی و قهرمانی آسیا توسط یلدا حسن شوکتی و شقایق چراغی ۲ بانوی شایسته ژیمناستیک استان در رقابتهای قهرمانی آسیا، پیام تبریک صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
درخشش غرورآفرین خانم ها:یلدا حسن شوکتی و شقایق چراغی ۲ بانوی شایسته و ارزنده ژیمناستیک استان و تیم ملی کشورمان در رقابتهای ترامپولین قهرمانی آسیا در کشور هنگکنگ کنگ که موفق شدند با شایستگی و غیرت ایرانی موفق شدند اولین مدال تاریخ ژیمناستیک بانوان کشورمان در رقابتهای فراملی بین المللی و قهرمان آسیا را کسب نموده و مدال ارزشمند نقرا را بدست آوردند، موجب شادی مردم شایسته دیار مینودری و جامعه موفق وررش استان شد.
این موفقیت حاصل تلاش، پشتکار، ایمان و روحیهای مثالزدنی است که بار دیگر توانمندی بانوان ایرانی را به جهانیان نشان داد.
اینجانب اینموفقیت ارزشمند و غرور آفرین را به مدیران ورزش استان، هیات ژیمناستیک، خانواده این ۲ بانوی شایسته و مدال آور تبریک عرض نموده، تداوم درخشش و موفقیتهای روزافزون قهرمانان شایسته استان در میادین مهم آسیایی وجهانی را از خداوند متعال مسئلت دارم.
محمد نوذری
استاندار قزوین