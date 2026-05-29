عبدالکریم حسین زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: راه برون رفت از کم برخورداری‌ها در سکونت گاه‌های روستایی، فناوری است. هیچ جایی بهتر از یک پارک فناوری پویا برای حل مشکلات مناطق روستایی نیست.

وی ادامه داد: برای نمونه از آب شیرین کن گرفته تا پهپاد‌های مرتبط با صنایع روستایی می‌تواند فناوری‌های حوزه روستا به حساب آید.

حسین زاده گفت: بزرگ‌ترین ظرفیت که پارک علم و فناوری می‌تواند به روستا کمک کند احیا اقتصاد پایدار روستایی است که باید با ظرفیت‌های نوین اصلاح و بکار گرفته شود.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستا گفت: ظرفیت‌های مناطق روستایی اگر شناخته و فعال شود هسته‌های روستایی به جذب اشتغال هم منجر می‌شود و تولید و بهره وری در روستا افزایش می‌یابد و این وظیفه مشترک ما و وزارت علوم است که اقتصاد پایدار روستا را فعال کنیم.