خطیب جمعه تهران با اشاره به موضع انفعالی آمریکایی ها پس از پاسخ قاطع نیروی هوافصای سپاه به تعرض اخیر آنها تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونی در جنگ رمضان این واقعیت را به خوبی درک کردند که آمریکا قدرت حضور در منطقه غرب آسیا را کاملا از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد خطیب نمازجمعه تهران در خطبه‌های این هفته ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و هفته وحدت، با قرآن کریم تأکید کرد: پیامبران الهی برای تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه تراز مبعوث شده‌اند.

وی با قرائت آیه «لقد ارسلنا رسُلنا وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسطِ» گفت: این کریمه مبارکه، رسالت همه پیامبران دارای کتب آسمانی را در تعلیم و تربیت انسان و ساخت جامعه آراسته به عدالت تبیین می‌کند.

خطیب نمازجمعه تهران افزود: انسان‌هایی که در پرتو آموزه‌های وحیانی قیام به عدالت دارند، از ظلم در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی پرهیز می‌کنند؛ می‌جنگند، اما تعدی نمی‌کنند.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه رسالت انبیای الهی اختصاص به قوم و زمان خاصی ندارد، تصریح کرد: قرآن کریم در مقام تبیین تمدن وحیانی است؛ انبیا تمدن می‌سازند و در رأس هرم قدرت قرار دارند.

وی با اشاره به آیه «کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ بَعَثَ اللهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنذِرینَ» اظهار کرد: معنای حکمرانی و قضاوت، بدون قدرت سیاسی معنا ندارد؛ قیام مردم به قسط و تربیت جامعه انسانی، دستاورد نظام سیاسی با شایسته‌سالاری است.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: انسان ظرفیت دارد که می‌تواند تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، به علم آراسته شود و با اراده از فجور فاصله بگیرد، اما عقل وقتی چنگ به ریسمان وحی می‌زند در مدرسه انبیای الهی حضور می‌یابد.

وی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع) و عمویش آذر، گفت: خطاب «اعْبُدُوا اللهَ وَ اتَّبِعُونی» به معنای دعوت از علم و دانش است؛ این علم است که انبیا را در قله اطاعت از خدا قرار داده است.

ابوترابی‌فرد افزود: «لقد آتینا داوود و سلیمان عِلماً» نشان می‌دهد سنگ‌بنای نظام حکمرانی دینی بر دانش نهاده شده است.

وی با اشاره به وصیت پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم، تأکید کرد: در روز غدیر، اراده خدا بر این تعلق گرفت که مسئله امامت و زعامت جامعه بر پیشوایان معصوم تعلق گیرد.

خطیب نمازجمعه تهران در ادامه با تأکید بر جایگاه والای اهل بیت پیامبر اکرم (ص) گفت: هیچ انسانی و ملکی قابل مقایسه با اهل بیت پیامبر اکرم نیست؛ اینان اساس الدین و عماد الیقین هستند.

وی افزود: پیامبر می‌فرمایند «انی تارکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و این دو از هم جدا نمی‌شوند؛ یعنی اگر آل پیامبر بودند، قرآن هست و اگر قرآن بود، آل پیامبر هستند.

ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعرض آمریکا به حاشیه فرودگاه بندرعباس اظهار کرد: آمریکا در سحرگاه پنجشنبه گذشته به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس تعرض کرد که نه خسارت جانی داشت و نه مالی، اما تعرض به آسمان و زمین ایران بود.

وی تصریح کرد: در ساعت ۴:۵۰ دقیقه بامداد پنجشنبه، به دست توانای اقتدارآفرین هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ سخت و شکننده داده شد؛ این یک پیام روشن دارد یعنی ارتقای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و تغییر موازنه قدرت به نفع ایران.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: این قدرت بازدارندگی باید در مرز حرکت کند؛ دشمن باید بداند که ما در مرز دانش و فناوری و در مرز قدرت دفاعی حرکت می‌کنیم؛ این قدرت است که ما را در جایگاهی قرار داده که آمریکا را تحقیر کرده‌ایم؛ امروز دنیا فقط یک زبان را می‌شنود و آن زبان قدرت است.

وی در ادامه با محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب، شرق و ضاحیه در پایتخت لبنان گفت: این حملات منجر به شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شریف لبنان، آواره شدن صد‌ها هزار نفر و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است.

ابوترابی‌فرد افزود: این جنایات با حمایت کامل و بدون قید و شرط هیئت حاکمه آمریکا و پشتیبانی تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی واشنگتن انجام می‌گیرد.

خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: آمریکا امروز با تحولاتی که در منطقه رخ داده است، هر گلوله‌ای که رژیم صهیونیستی پرتاب می‌کند، قبل از آنکه ملت مقابل سرافراز لبنان و غزه را که اسطوره صبر و مقاومت هستند قرار دهد، بر پیکر آمریکا فرود می‌آید.

وی با اشاره به سخنان یک استاد برجسته آمریکایی گفت: موشک‌ها و پهپاد‌های جمهوری اسلامی ایران که پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد، گواه روشنی است بر اینکه با مراکز تسلیحاتی و نظامی و اهداف مورد نظر در سرزمین‌های اشغالی چه کرده است.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با جنگ رمضان این واقعیت را به خوبی درک کرده‌اند که نیروی نظامی حتی حضور مستقیم آمریکا قدرت بازآرایی واقعیت‌های سیاسی در غرب آسیا را به طور کلی از دست داده است و این به معنای پایان حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.