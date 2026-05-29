به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در راستای سیاستهای حمایتی دولت و به منظور تنظیم بازار و تثبیت قیمتها، عملیات توزیع ۲۰ تن مرغ با نرخ مصوب دولتی در سراسر شهرستان عباسآباد آغاز شد.
با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، توزیع ۲۰ تن گوشت مرغ با نرخ مصوب دولتی در سطح این شهرستان عملیاتی شد.
طبق برنامهریزی صورتگرفته، این محموله بهصورت عادلانه در شهرهای عباسآباد، سلمانشهر، کلارآباد و همچنین تمامی مناطق روستایی تابعه، از طریق فروشگاههای زنجیرهای و عاملین مجاز توزیع میشود تا ضمن تعادلبخشی به بازار، ثبات در قیمتها و آرامش در معیشت مردم حفظ گردد.
فرمانداری شهرستان عباسآباد با تأکید بر اینکه معیشت مردم خط قرمز دستگاههای اجرایی است، از تشکیل و فعالیت تیمهای نظارتی مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف خبر داد.
بر اساس این گزارش، تمامی مراحل عرضه کالا تحت نظارت دقیق بازرسان قرار دارد و با هرگونه گرانفروشی، احتکار و یا عرضه خارج از شبکه توزیع، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.
در پایان، از عموم شهروندان درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در زمینه عرضه مرغ، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.