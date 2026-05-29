به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری آزمون در استان اصفهان افزود: در اصفهان نیز ۴۵۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۳۰۷ نفر مرد و ۱۴۶ نفر خانم بودند .

واعظی فر گفت در راستای طرح تحول اداری این ازمون میتواند با تزریق روحیه جوانی به سطوح مدیران کشور پیشرفت شگرفی را در حوزهای مختلف رقم بزند

وی گفت قرار است نفرات برتر در این آزمون در یک دوره ۱۸ ماهه دوره های مدیریتی بگذارنند.