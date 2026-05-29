رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، تأکید کرد که امروز رمز پیروزی کشور در برابر فشار‌های خارجی، حفظ وحدت ملی و همراهی قوا با یکدیگر است و مجلس باید با تمرکز تمام‌قد بر شعار سال، نقشه راه دوران پساجنگ را برای حل مشکلات معیشتی مردم ترسیم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین نسخه امروز کشور برای ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن، وحدت ملی است. نمایندگان ملت باید در این میدان، پرچمدار انسجام و همدلی باشند و هرگونه اقدام تفرقه‌انداز را کنار بگذارند.

وی افزود: از نگاه رهبری، حکمرانی هم‌افزا میان مجلس و دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مجلس یازدهم ثابت کرده که در عین پایبندی به وظایف نظارتی خود، می‌تواند بازوی کمکی مؤثری برای دولت باشد. امروز که دشمن در تلاش است با ایجاد دوگانگی بین قوا، از فشار‌های خود عقب‌نشینی نکند، همراهی مجلس با دولت یک راهبرد هوشمندانه است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، تمرکز بر شعار سال را خط قرمز فعالیت‌های مجلس در ماه‌های پیش‌رو دانست و تصریح کرد: شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» فقط یک عنوان نیست؛ بلکه یک نقشه راه عملیاتی برای نمایندگان است. یعنی هر تصمیم و رأیی در مجلس باید به سمت ثبات اقتصادی، کاهش تورم، رونق تولید و اصلاح برنامه هفتم هدایت شود.

رضایی کوچی با تأکید بر ترسیم نقشه راه دوران پساجنگ، خاطرنشان کرد: کشور امروز در موقعیت تازه‌ای در منطقه قرار گرفته و باید خود را برای دوران پس از جنگ آماده کند. ما در مجلس موظفیم با نگاه به آینده، بازسازی خسارات و تقویت زیرساخت‌ها را در اولویت قوانین خود قرار داده تا مردم چشم‌انداز روشنی پیش رو ببینند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم از ما نشانه‌های واقعی امید می‌خواهند، عنوان کرد: اگر در مجلس بتوانیم با وحدت، همراهی با دولت و تمرکز بر شعار سال، نقشه راه روشنی برای دوران پساجنگ ترسیم کنیم، آنگاه به فرموده رهبری، این امر خود به پیشران امیدآفرینی در کشور تبدیل خواهد شد.