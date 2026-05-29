سه ورزشکار خوزستانی ،به همراه تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در مسابقات آسیایی درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان با حضور چهار ورزشکار و یک مربی در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاری است، شرکت کرد.

در روز گذشته آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم و وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم توانستند سه مدال طلای این مسابقات را کسب کنند.

امروز نیز حامد دهقان زاده دیگر فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان برای کسب مدال برنز در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف رقیب چینی خود می‌رود.

تیم ملی کشورمان با کسب ۶ مدال طلا قهرمان زودهنگام این مسابقات شده است.

محمد ارقشی عزیزی نیز به عنوان مربی از خوزستان به همراه تیم ملی کشورمان در این مسابقات حضور دارد.