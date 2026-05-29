مستند «مسجد کاج» با روایتی از حضور امام خمینی (ره) در روستای کاج و شکل‌گیری مسجدی که به پایگاهی سیاسی و فرهنگی تبدیل شد، امروز جمعه ۸ خردادماه از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مستند به رویدادی در سال ۱۳۴۳ می‌پردازد؛ سالی که هم‌زمان با اوج مبارزات و فعالیت‌های سیاسی امام خمینی (ره) علیه حکومت پهلوی بود.

در آن مقطع، امام (ره) بنا به درخواست مردم روستای کاج برای ساخت مسجدی در این روستا حضور پیدا می‌کنند.

مستند«مسجد کاج» در ادامه، چرایی این حضور، روند ساخت مسجد و نقش آن در تبدیل شدن به یک پایگاه سیاسی و فرهنگی را روایت و بررسی می‌کند.

بازپخش این مستند نیز فردا ساعت ۸ صبح خواهد بود.