به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دیدار پایانی این مسابقات در سالن شهید اقدمی تبریز برگزار شد و تیم ستاره سازان مراغه، با نتیجه ۹۵ بر ۸۵ بر تیم آفتابی تبریز غلبه کرد و به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسابقات با شرکت ۱۲ تیم به مدت ۲ ماه به صورت دوره‌ای برگزار شد. نفرات برتر شرکت کننده در این مسابقات به عنوان منتخب تیم بسکتبال نوجوانان آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری این رده سنی شرکت خواهند کرد.