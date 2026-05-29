سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت تأمین فوری منابع مالی برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده گفت: مجلس آمادگی دارد در صورت نیاز، با اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ زمینه حمایت مؤثرتر از این واحدها را فراهم کند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای محمد رستمی درباره نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز صندوق جبران خسارات واحدهای آسیبدیده گفت: فراهم کردن منابع لازم برای واحدهایی که در پی حملات دشمن دچار آسیب شدهاند، از وظایف دولت است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که سرمایه لازم برای بازسازی هرچه سریعتر در اختیار این واحدها قرار گیرد.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبارات مشخصی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی شده بود، اما این منابع متناسب با شرایط عادی کشور در نظر گرفته شده و با توجه به وضعیت فعلی، اعمال اصلاحیههایی در قانون بودجه ضروری به نظر میرسد.
وی ادامه داد: این اصلاحات میتواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کند تا منابع مالی لازم را برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده تأمین کرده و شرایط راهاندازی مجدد آنها را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: برای تأمین سرمایه مورد نیاز صندوق جبران خسارات، روشهای مختلفی وجود دارد که دولت باید در چارچوب ضوابط قانونی برای آنها اقدام کند؛ برخی از این راهکارها نیز نیازمند دریافت مجوز از مجلس است تا روند حمایت از واحدهای آسیبدیده قانونی و مؤثر دنبال شود.