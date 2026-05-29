به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،منطقه دودانگه ساری با فعالیت ۴۱۰ گلکار به قطب تولید گل محمدی تبدیل شد. کیفیت بالای گل محمدی این منطقه به دلیل ارتفاع بالای هزار متر از سطح دریا (به ویژه در روستای پرکوه با ارتفاع ۱۵۰۰ متر)، افزود: کیفیت و عطر گل محمدی با افزایش ارتفاع، بیشتر می‌شود و دودانگه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، پتانسیل فوق‌العاده‌ای در این زمینه دارد.

نهمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی منطقه دودانگه ساری با ۱۳۰ غرفه از انواع محصولات گل، گلاب، صنایع دستی، لباس و مواد غذایی بعداز ۲ روز به کار خود پایان داد.

هدف اصلی از برگزاری جشنواره گل محمدی در دودانگه ترویج کشت این محصول و رسیدن به احداث کارخانه اسانس‌گیری است.

همچنین ۳ کارگاه نیمه صنعتی گلاب‌گیری، ۲۵ کارگاه سنتی و ۳ دستگاه خشک‌کن در منطقه دودانگه ساری فعال است.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هکتار مزرعه گل محمدی در دودانگه ساری وجود دارد. برنامه‌ریزی برای افزایش این سطح در اراضی شیبدار این شهرستان تا ۵۰۰ هکتار درحال انجام است.