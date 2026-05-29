رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پرواز بازگشت حجاج کشورمان از ۱۱ خرداد ماه به میهن اسلامی آغاز می‌شود و باتوجه به شرایط کشور، در مناطق جنوب غرب و شمال غرب، ایستگاه‌های پروازی نداریم و حجاج این مناطق به ایستگاه‌های نزدیک اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: تا بعد از ظهر امروز رمی جمرات حجاج ایرانی تمام می‌شود و حاجیان به هتل باز می‌گردند و با توجه به تمهیداتی که در کاروان‌ها و هیئت پزشکی و راهنمای گمشدگان برای امدادرسانی حجاج در مسیر تردد به رمی جمرات داشتیم، مشکل خاصی نداشتیم.

رشیدیان افزود: امیدواریم در روز‌های آینده با همکاری شرکت فرودگاه ها، ایستگاه‌های پروازی در مناطق جنوب غرب و شمال غرب راه اندازی شود تا حجاج با کمترین خستگی به خانه هایشان بازگردند.