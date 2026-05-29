جشنواره برداشت محصولات کشاورزی شهرستان رشت با معرفی توت فرنگی پیربازار، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ در این جشنواره که با هدف معرفی محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محلی برگزار شد، در کنار سبدهای توتفرنگیِ اهالی شهر پیر بازار رشت، دستبافتههای سنتی و طعم ناب غذاها و نانهای محلی هم در غرفههای صنایع دستی ومحصولات بومی روستایی عرضه شد.
فرماندار رشت در جشنوارهی برداشت محصولات کشاورزی این شهرستان گفت: برگزاری چنین جشنوارههایی علاوه بر معرفی و عرضه محصولات روستایی، فرصتی برای زنده نگه داشتن هویت بومی و حمایت از تولیدکنندگان محلی است.
سید اسماعیل میرغضنفری با اشاره به بارندگیهای مناسب امسال، در دو ماه گذشته و افزایش حجم ذخیره آب سد سفید رود گفت: این بارشها و همچنین ذخیره مناسب آب سد سفیدرود، نویدبخش سال زراعی پر برکت و افزایش تولیدات بخش کشاورزی در استان است.
برپایی غرفههای محصولات کشاورزی، صنایع دستی و خوراک، برگزاری مراسمهای آیینی، شاهنامهخوانی، مولودیخوانی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، اجرای برنامههای حماسی در حمایت از رزمندگان و جانفدایان کشور در جنگ رمضان، نمایش طنز اجتماعی توسط هنرمندان، اجرای موسیقی آیینی و محلی، اجرای لافندبازی و دیگر برنامههای فرهنگی و بومی از جمله بخشهای مختلف آیین شکرانه برداشت توتفرنگی در شهر پیربازار بود.