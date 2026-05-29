آزمون سراسری استخدام مدیران جوان در دستگاههای اجرایی با عنوان «برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» امروز در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این آزمون که جهت تربیت متقاضیان کار در سطوح مدیریتی است ۵۰۰ نفر از سراسر کشور پذیرفته خواهند شد.
استاندار همدان در بازدید از محل برگزاری این آزمون با بیان اینکه ۱۴۴ نفر از شرکت کنندگان همدانی بودندگفت: این برنامه با هدف شناسایی و پرورش مدیران آیندهساز کشور برگزار شد.
حمید ملانوری شمسی همچنین با اشاره به اینکه پس از آزمون داوطلبانی که امتیازهای لازم را کسب کنند در یک دوره آموزشی ۱۸ ماهه شرکت میکنند، گفت: این داوطلبان سپس در آزمون پایانی و دورههای تخصصی شرکت میکنند تا برای مدیریت در پستهای تخصصی آماده شوند.
او ابراز امیدواری کرد: تا ۲ سال آینده و پایان دولت چهاردهم، این مدیران جوان تربیت و به کشور تحویل داده شوند.
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا، حداکثر سن ۴۰ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدرک دکترا و احراز شرایط عمومی مشاغل، از مهمترین شرایط شرکت در این طرح بود.