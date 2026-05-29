به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور، در یک حوزه امتحانی در دانشگاه پیام نور شیراز و با هدف شناسایی و تربیت نیرو‌های مدیریتی شایسته برای دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

احمد رستگار افزود: در مجموع بالغ بر ۸ هزار نفر در سراسر کشور در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد، ۴۰۷ نفر در استان فارس به رقابت پرداختند ؛ از این تعداد شرکت‌کننده در استان، ۱۲۹ نفر را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل دادند.

رستگار در خصوص اهداف این آزمون اظهار داشت: این آزمون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف شناسایی و انتخاب مدیران جوان و توانمند برای به‌کارگیری در پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور برگزار شد .

در مرحله نخست این فرآیند، حدود ۲ هزار نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب و معرفی خواهند شد و در نهایت پس از سه مرحله، ۵۰۰ نفر از میان این افراد به عنوان مدیران کارآمد نهایی برگزیده می‌شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: قرار است این ۵۰۰ نفر منتخب، در دوره‌ای دوساله، آموزش‌های تخصصی لازم را در حوزه‌های مختلف مدیریتی برای به‌کارگیری در دستگاه‌های اجرایی کشور فرا گیرند و بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته، برای استخدام و معرفی به دستگاه‌های مربوطه معرفی خواهند شد.