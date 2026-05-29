مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز از افزایش وام خانواده زندانیان به ۵۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منوچهر رحمانی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز درباره جامعه هدف این انجمن گفت: جرم سرپرست خانواده ملاک حمایت ما نیست و هر خانوادهای که نیازمند تشخیص داده شود، تحت پوشش خدمات انجمن قرار میگیرد.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز افزود: خانواده زندانیان از طریق مددکاران زندان یا سامانههای موجود به انجمن معرفی میشوند و مددکاران ما نیز با بازدید از منزل و بررسی شرایط، میزان نیازمندی خانوادهها را ارزیابی میکنند. پس از شناسایی، خدمات حمایتی بدون توجه به نوع جرم سرپرست خانوار ارائه میشود.
رحمانی با اشاره به خدمات انجمن حمایت از زندانیان گفت: اولویت اصلی ما تأمین معیشت خانوادههاست. در ماههای ابتدایی زندانی شدن سرپرست خانوار که خانوادهها بیشترین نیاز را دارند، کمکهای معیشتی و حمایتی به آنها ارائه میشود و سپس برای دریافت خدمات قانونی به نهادهای مسئول معرفی میشوند.
وی افزود: خدمات روانشناسی، مشاوره حقوقی و درمانی نیز در مجموعه خدمات انجمن قرار دارد. خانوادهها پس از تشکیل پرونده و تکمیل مراحل اولیه، با روانشناس مصاحبه میکنند تا مشکلات احتمالی شناسایی شود. همچنین با همکاری کانون وکلا، مشاوره حقوقی رایگان به خانوادهها ارائه میشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز با اشاره به اینکه این انجمن بودجه دولتی ندارد، گفت: بخش عمده خدمات از طریق کمکهای مردمی، خیرین، شهرداریها و سایر نهادها تأمین میشود و ما متناسب با توان خود به خانوادهها کمک میکنیم.
رحمانی درباره پرداخت وام به خانواده زندانیان افزود: با همکاری کمیته امداد، خانواده زندانیان برای دریافت تسهیلات معرفی میشوند. سال گذشته وام ودیعه مسکن و مشاغل خانگی تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت میشد و امسال تلاش داریم این مبلغ را به ۵۰ میلیون تومان افزایش دهیم. این تسهیلات برای راهاندازی مشاغل خانگی و خرید تجهیزات مورد نیاز خانوادهها پرداخت میشود.