۷۳۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان آرانوبیدگل رفع تصرف و آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ،در راستای صیانت از انفال و با دستور قضایی، حکم رفع تصرف از اراضی ملی دشت محمدیه با موفقیت به مرحله اجرا درآمد و ۷۳۰ مترمربع از اراضی ملی از ید متصرفان خارج شد.
این عملیات با هوشیاری و اقدام بهموقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان انجام گرفت.
اداره منابع طبیعی شهرستان آرانوبیدگل به سودجویان اراضی ملی هشدار داد که برخورد با هرگونه دستاندازی به بیتالمال بهصورت مستمر و بدون هیچگونه اغماضی ادامه دارد. از شهروندان هم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تصرف غیرقانونی در عرصههای منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) گزارش دهند.