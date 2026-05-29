

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، مهدی دمیرچلی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان آرین ژانات از قزاقستان و امیر ساگینبایف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۴۸ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده مبارزه میان تمولن اوسوخبایار از مغولستان و مرت دوردیف ترکمنستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، بنیامین آشفته در دور اول به مصاف یونگ کیانگ هوانگ از چین می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با انارتولگا بخبات از مغولستان مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۷ نماینده دارد، آرمان الهی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان تمیرلان مورات از قزاقستان و خوسل پوریوباتار از مغلوستان می‌رود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۶ شرکت کننده دارد، محمدطا‌ها گنجه در دور نخست با عزیز فیتراتی از تاجیکستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۷ نفر حضور دارند، امیرعباس لطفی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۴ کشتی گیر حضور دارند، کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده کشتی میان بائو نگوین از ویتنام و ادریس بهرام اف از تاجیکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۱۵ نماینده دارد، امیرعلی فراستی در دور اول به مصاف هینوسو کیم از کره جنوبی می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی میان دونگهی چویی از کره جنوبی و شیو یوشیدا از ژاپن مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم که ۱۱ نفر شرکت کرده‌اند، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان بهروز آشیروف از ازبکستان و لی بائو‌ها از ویتنام کشتی می‌گیرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۹ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۱۰ خردادماه:

ساعت ۷ تا ۱۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق