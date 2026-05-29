معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: در راستای تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی، بازدید‌های میدانی از واحد‌های صنعتی استان به‌صورت هفتگی در دستور کار استاندار یزد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علمدار با اشاره به حضور استاندار یزد در شهرستان مهریز اظهار داشت: استاندار با اختصاص روز‌هایی از هفته به بازدید از واحد‌های صنعتی، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را از نزدیک بررسی می‌کند و جلسات لازم نیز در همان واحد‌های تولیدی با مدیران و مؤسسان صنایع برگزار می‌شود.

وی افزود: در این بازدید‌ها تلاش می‌شود تصمیمات و دستورات لازم بدون وقفه و در محل واحد‌های صنعتی صادر شود تا روند رفع موانع تولید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین اختیاراتی که اخیراً به استانداران تفویض شده، برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی استفاده می‌شود.

علمدار با بیان اینکه استان یزد از استان‌های صنعتی و معدنی کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی در استان روند پیشرفت مطلوبی دارند و این بازدید‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند تولید و بهره‌برداری از این طرح‌ها داشته باشد.

وی ادامه داد: این بازدید‌ها فعلاً به‌صورت هفتگی انجام می‌شود، اما در صورت نیاز، تعداد بازدید‌ها افزایش خواهد یافت و حتی در روز‌های تعطیل نیز با همراهی دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری مشکلات واحد‌های صنعتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

علمدار گفت: در جریان سفر این هفته استاندار یزد به شهرستان مهریز، از صبح امروز تاکنون ۶ واحد صنعتی مورد بازدید قرار گرفته و در همان محل، دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی مرتبط صادر شده است.

وی افزود: در برخی موارد نیز استاندار یزد به‌صورت مستقیم و تلفنی پیگیر حل مشکلات واحد‌های تولیدی شد و نامه‌های مرتبط برای طرح در کارگروه‌های تخصصی و تسریع در روند رسیدگی صادر شد.