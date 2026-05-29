عملیات طرح علاج بخشی و آبگیری کامل از سد قیصرق شهرستان سراب بعد از ۱۰ سال انتظار اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اجرای این طرح از مصوبات سفر وزیر نیرو به شهرستان سراب بود که با مشارکت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و بهره برداران، در شرایط دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم متوقف نشد و در کمتر ۱۸ ماه به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در مراسم بهره‌برداری از این پروژه گفت: میزان حجم آبگیری این سد افزون بر سه میلیون مترمکعب است که علاوه بر تامین آب مورد نیاز ۴۰۰ هکتار از اراضی پایاب موجب اشتغال بیش از ۳ هزار نفر از اهالی منطقه در بخش کشاورزی خواهد شد.

غفارزاده افزود: برای اجرای این طرح، در مجموع یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که ۲۰۰ میلیارد ریال نیز با آن توسط مردم و ذی‌نفعان منطقه تأمین است.

وی با تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: سد قیصرق با ارتفاع ۱۶ متر از پی و طول تاج ۹۸۰ متر، تحت عملیات پیچیده مهندسی قرار گرفت. اجرای دیوار آب‌بند با استفاده از «بتن پلاستیک» به طول ۳۰۰ متر و عمق ۱۵ تا ۳۰ متر، از بخش‌های کلیدی علاج‌بخشی این سد بود که در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در این مقطع انجام شده است.