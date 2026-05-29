انتخابات اخیر انگلیس که بزرگترین رویگردانی مردم از ساختار سنتی قدرت را در این کشور به نمایش گذاشت، همچنان با پس لرزههایی برای هر دو حزب مسلط در این کشور همراه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ انتخابات اخیر انگلیس که بزرگترین رویگردانی مردم از ساختار سنتی قدرت را در این کشور به نمایش گذاشت، همچنان با پس لرزههایی برای هر دو حزب مسلط در این کشور همراه است؛ پس لرزههایی که نه تنها موقعیت دولت حاکم را متزلزل کرده، بلکه آینده رهبری سیاسی در انگلیس را نیز در هالهای از ابهام فرو برده است.
این انتخابات به منظور انتخاب ۵ هزار و ۶۶ کرسی شوراهای شهری برگزار شد و نتیجه برای دو حزب بزرگ این کشور فاجعه بار بود.
حزب کارگر که دولت را در دست دارد، هزار و ۴۹۶ کرسی از دست داد. حزب محافظه کار که دولت سایه است نیز حدود ۵۰۰ کرسی از دست داد.
نتایج انتخابات محلی اخیر در انگلیس نشان داد که صحنه سیاست این کشور در حال «پوستاندازی جدی» است و دو حزب کارگر و محافظه کار که دهههاست قدرت در این کشور میانشان دست به دست میشود دیگر مانند گذشته از نارضایتیهای عمومی رو به گسترش در امان نیستند.
پیش از انتخابات، شماری از فعالان مدنی و هواداران صلح در انگلیس، ضمن هشدار به دولت این کشور درباره ادامه کمک به رژیم اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان و نیز مشارکت در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، از مردم خواسته بودند به نامزدهای جنگ طلب رای ندهند.
جنبش مقاومت به رهبری ایران، اکنون از هزاران کیلومتر دورتر، بر سیاستها در اروپا اثر گذاشته و موضوع فلسطین و جنگ افروزیهای آمریکا با کمک مردم ایران، به کانون توجه عمومی مبدل شده است.
بسیاری از تحلیلگران غربی با استناد به نتایج انتخابات اخیر که در آن هر دو حزب مسلط در این کشور صدها کرسی شوراها را از دست دادند، معتقدند: نظام سنتی دوحزبی انگلیس بیش از پیش در حال فروپاشی است.
شمار زیادی از تحلیلگران غربی معتقدند: انتخابات آینده انگلیس تحت تاثیر جنگهای آمریکا و اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از احزاب این کشور نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی نخواهند توانست به تنهایی اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرند و ناچارند دولت ائتلافی تشکیل دهند.